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Нусс: Луценко намерен вернуть в украинский бюджет часть средств Арбузова

Нусс: Луценко намерен вернуть в украинский бюджет часть средств Арбузова
Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке сообщает, что сегодня Генеральный прокурор Украины провел встречу с Генеральным прокурором Латвийской Республики, а также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), основанного в 2002 году. Оба латвийских ведомствам имеют огромный опыт антикоррупционной войны в Латвии, однако KNAB было создано специально для этих целей, - передает replyua.net.

Нусс пишет: «Очевидно, Юрий Луценко этим визитом ставит перед собой цель исправить ошибки своих предшественников в сфере глобальных коммуникаций, среди которых, например – потеря контроля Украиной над средствами беглого Арбузова, которые «осели» в Латвийском бюджете». По мнению политолога, эта активность Генпрокурора Украины дает возможность вернуть в украинский бюджет часть средств Арбузова, после предоставления необходимой документации».

Политолог отмечает: «Не побоюсь криков зрадофаков, и скажу так, как думаю – прямо и безоговорочно: Кадровое решение президента Украины относительно Юрия Луценко – одно из самых эффективных».
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