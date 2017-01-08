валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Политолог: Порошенко будет бороться за второй президентский срок

Политолог: Порошенко будет бороться за второй президентский срок
Для президента Украины минувший год оказался многозначным, и, по всей видимости, он был нелегким, однако Петр Порошенко будет бороться за второй президентский срок.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что прошедший год для Порошенко был сложным из-за серии различных скандалов, а также из-за нареканий, однако все эти обстоятельства не стали кошмаром для главы государства. «Порошенко не только сохранил власть, но и сделал ее более мощной. Гарант Конституции теперь получил все возможности, чтобы баллотироваться на второй срок», отметил политолог. Впрочем, по его мнению, вызовов становится больше, и внутренняя ситуация в стране в текущем году будет развиваться примерно также, как и в прошлом году.

«Никто не застрахован от сюрпризов, однако кардинальных изменений не будет в том случае, если удастся сохранить политическую и экономическую стабильность. Могу сказать, что вероятность перевыборов в 2017 даже ниже, чем в прошлом году», добавил Фесенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса
Важное за сутки

Последние новости

Не те убытки: Геращенко перепутала Россию и Евросоюз

Руководитель UKAD призвал лишить права Россию на участие в Олимпиаде-2018

Исследовательница: рождественские гадания непосредственно влияли на женитьбу наших прадедов

Южная Корея и США планируют убийство Ким Чен Ына

Режим Путина стал совершенно новым для человечества явлением – Боровой

В результате взрыва дома в Одесской области погибли два человека

Подробности стрельбы во Флориде: стрелок получил оружие за месяц до трагедии

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Украинским студентам изменили правила начисления стипендий

Десятки людей стали жертвами аномальных холодов в Европе

Мороз стал причиной транспортного коллапса во Львове

Боровой: уникальности гибридного режима

Во Франции намерены усилить защиту от кибератак

В Украине можно будет оформить субсидию на покупку электрокара

Турецкие войска будут выведены с северной части Ирака

Дождались: Трамп сделал заявление о России

Из-за аномальных морозов в Европе погибли десятки людей

Спецслужбы США пояснили нелюбовь Путина к Хиллари Клинтон

В Польшу прибыли американские военные

Политолог: Порошенко будет бороться за второй президентский срок

 Новости за день