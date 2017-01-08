Политолог: Порошенко будет бороться за второй президентский срок

Для президента Украины минувший год оказался многозначным, и, по всей видимости, он был нелегким, однако Петр Порошенко будет бороться за второй президентский срок.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что прошедший год для Порошенко был сложным из-за серии различных скандалов, а также из-за нареканий, однако все эти обстоятельства не стали кошмаром для главы государства. «Порошенко не только сохранил власть, но и сделал ее более мощной. Гарант Конституции теперь получил все возможности, чтобы баллотироваться на второй срок», отметил политолог. Впрочем, по его мнению, вызовов становится больше, и внутренняя ситуация в стране в текущем году будет развиваться примерно также, как и в прошлом году.
«Никто не застрахован от сюрпризов, однако кардинальных изменений не будет в том случае, если удастся сохранить политическую и экономическую стабильность. Могу сказать, что вероятность перевыборов в 2017 даже ниже, чем в прошлом году», добавил Фесенко.