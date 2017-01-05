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Депутат розповів, як цього року Москва буде атакувати Київ

Депутат розповів, як цього року Москва буде атакувати Київ
В поточному році кремлівські пропагандисти головний акцент планують зробити на інформаційній частині гібридної війни по відношенню до України. Вона буде складатися з трьох положень, одне з яких полягає в «необхідності» примирення Києва з Москвою. Як повідомляє replyua.net, про це на власній сторінці Facebook написав народний депутат від БПП Володимир Ар’єв. На його переконання, Кремль може почати переконувати українців в тому що «у всіх їх проблемах винна саме чинна влада, тому все необхідно змінити: в Європі ніхто не чекає на Україну. Змініть владу, відновіть дружбу з РФ і все у вас буде добре».

Разом з цим, політик зазначив, що використання всіх трьох компонентів буле одночасним з багаточисленними відгалуженнями від кожного – як для української аудиторії, так і міжнародної. Володимир Ар’єв вважає, що якщо Україна зможе вистояти в ментальному плані проти інформаційного тиску і дезінформації, як це, свого часу, було з балтійськими країнами, то вона остаточно відбудеться, як незалежна держава. Якщо ж ні, то політик порадив згадати, до чого довели Україну орди зі сходу, коли сто років назад намагання втримати незалежність завершилися поразкою.
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