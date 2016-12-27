Луценко розповів хто наважився дати свідчення проти Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко поділився з журналістами інформацією про провадження у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, двадцять сьомого грудня 2016 року, очільник Генпрокуратури розповів кореспондентам, що в основі державного обвинувачення, яке сформує прокуратура у справі про державну зраду, інкриміновану Януковичу, будуть лежати показання одного з російських парламентарів. За словами Луценка, саме російський депутат розповів про вплив, який спричинив лист президента-втікача до глави російської держави Володимира Путіна із закликом ввести війська на територію України – на основі нього Державна дума пізніше проголосувала за надання Путіну дозволу використовувати збройні сили за межами РФ. Тим не менш, Луценко не назвав прямо хто саме є цим російським депутатом. Деякі джерела повідомляють, що ним став Ілля Пономарьов – єдиний російський депутат, який не проголосував за окупацію Кримського півострову.
Нагадаємо, Віктор Янукович покинув державу наприкінці лютого 2014 року. Наразі він переховується на території Російської Федерації. Йому інкримінують низку злочинів, серед них – державна зрада, посягання на територіальну цілісність, перевищення повноважень тощо.