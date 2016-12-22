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Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете
Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке пишет о том, почему он со всей ответственностью принял решение не голосовать за Закон Украины «О государственном бюджете на 2017 год, а также о том, почему оппозиция его поддержала», - передает replyua.net.

Найем сообщает, что, по его мнению, оппозиционные силы в украинском парламенте были намного тверже даже при Викторе Януковиче. Такие выводы он делает исходя из того, что депутаты «Оппозиционного блока» почти в полном составе проголосовали за все поправки к бюджетному законопроекту, даже те, которые имеют явно коррупционный характер. Депутат подчеркивает: «Я не помню, чтобы когда-либо «Батькивщина» или «УДАР» когда-либо так единодушно голосовали бы за налоговые законы Азарова».

Найем иронизирует: «Я полностью уверен, что такая практика с принятием Налогового кодекса, которая имела место вчера – это не следствие коррупции или люзоблюдства, а исключительное восхищение всеми оппозиционными депутатами финансовым гением Кабинета Министров Украины Владимира Гройсмана». По мнению политика, эти события знаменуют собой то, что произошло в 2007 году – закат «оранжевых» лет. «Именно так, при поддержке регионалов, ушел в историю Виктор Ющенко», - пишет Найем. Депутат подчеркивает: «Отдельно порадовал радикал Олег Ляшко, обвиняющий Юлию Тимошенко в пособничестве регионалам. Наверное, он забыл, как сам активно с ними сотрудничал, будучи членом «БЮТ» в 2009 году».
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