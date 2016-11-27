Допросу Януковича – быть!

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Для взятия показаний у бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу расстрела митингующих «Беркутом» установят видеосвязь с подозреваемыми в СИЗО. Таким образом, допрос состоится, даже если задержаных не удастся вывезти из изолятора.Об этом в студии канала «112 Украина» рассказал начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. «Если подсудимым не удастся выехать из СИЗО, то допрос, возможно, пройдет по видеосвязи», - заявил Горбатюк. Также он поделился информацией, что организация видеоконференции – это инициатива Святошинского суда г.Киева.Допрос Януковича по делу расстрела Майдана был запланирован еще на 25 ноября. Экс-президент появился на видеосвязи из Ростова, но допрос не состоялся, поскольку подозреваемых экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд – их выезд заблокировали митингующие под стенами СИЗО. Чтобы не терять времени, Янукович в тот же день дал пресс-конференцию, а его допрос перенесли на 28 ноября.