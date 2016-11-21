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Казанський: зараз робляться спроби реабілітувати Януковича і повернути його до влади

Казанський: зараз робляться спроби реабілітувати Януковича і повернути його до влади
Журналіст Денис Казанський проаналізував останні тенденції в інформаційному просторі України і дійшов невтішних висновків, - про це replyua.net інформує, послуговуючись дописами експерта в Фейсбук.

Журналіст зауважує, що у пересічного українського виборця пам'ять як у золотої рибки – через кілька років навіть відверті мерзотники повертаються у політикум «всі в білому» і знову отримують голоси. Наприклад, Юлії Тимошенко забули і скандали з «Таміфлю», і газові схеми, і корупцію у вугільній сфері – зараз вона знову один із найбільш рейтингових політиків. Минула всього пара років, а деякі діячі вже намагаються відбілити Януковича – мовляв, він був чеснішим, більш легітимними та менше крав. Можна було б стерпіти ці слова від вуличного продавця, але вони прозвучали з вуст відомого волонтера та авторитетної людини. Відтак, він добре розуміє, що те, що він написав – відверта маніпуляція та брехня.

Журналіст наголошує, що противники Майдану забувають, що і Майдан, і війна стали прямим наслідком «державницької» політики Януковича. Чи багато крав Янукович? Всіх даних і досі не вдалось зібрати, але експерт зауважує, що лише у тій галузі, яку він моніторив – вугільній, за чотири роки було розкрадено п’ять мільярдів євро. Янукович розтринькав золотовалютні запаси і залишив державу з порожньою казною. Зараз колишні «регіонали» хочуть повернутись до влади, і наше завдання – не допустити цього, принаймні, нагадуючи про те, якими вони насправді були.
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