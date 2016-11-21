Ярош пропонує Порошенку сформувати ще одну армію

Президент Петро Порошенко вважає, що в Україні може бути створена так звана «резервна» чи «добровольча» армія. Про це сьогодні, 21-го листопада, заявив колишній керівник «Правого сектору», діючий депутат Верховної Ради Ярош Дмитро, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«Наразі я займаюсь веденням переговорів з президентом України. Він каже, що обдумає мою пропозицію щодо проекту закону. У ньому є питання щодо фінансування. Вони мають більш тактичний характер. Але я встиг помітити, що вже є певне бажання щось робити», - сказав Ярош, відповівши на запитання стосовно ідеї формування «добровольчої армії» в Україні.
В той самий час депутат відмітив, що нагородження державними відзнаками добровольців, які брали участь у антитерористичній операції, які відбувалися сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи, - це хороший знак… «Петро Порошенко вже готовий слухати пропозиції. Ми вже встигли обмінятися кількома думками з цього приводу», - зазначив Ярош. Як повідомлялося раніше, сьогодні президент України нагородив Дмитра Яроша орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня за вагомий внесок у захист незалежності, суверенності та цілісності території України.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым