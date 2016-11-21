Порошенко вручив ще кілька нагород за значні вклади в незалежність України

Президент України Петро Порошенко вручив колишньому керівнику «Правого сектора», нинішньому депутату Верховної Ради Дмитру Ярошу орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Про це сьогодні, 21-го листопада, повідомляє прес-центр президента, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що Ярош отримав вищезазначену нагороду за особисту мужність, відвагу, самовідданість та високий рівень професіоналізму в ході своєї діяльності на захист державного суверенітету та незалежності України. В той самий час Порошенко вручив таку ж нагороду ще трьом учасникам АТО. Литвину Владиславу, Андрію Гергерту та Кичу Віктору.
Також нагороди отримали ще п’ятеро осіб – ордени «За мужність» 3-го ступеня. Крім цього президент України посмертно нагородив званням «Герой України» двох молодих бійців: Табалу Сергія, більш відомого серед своїх як «Сєвер», та Снітка Андрія. Перший захищав державу в битві в районі Донецького аеропорту, другий врятував життя кільком своїм побратимам, накривши власним тілом ворожий снаряд. «Герой України» - найвища військова нагорода, яку отримують солдати за мужність та віддачу своїй країні. Як відомо, на сьогоднішній день звання «Герой України» мають кілька десятків учасників АТО.
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