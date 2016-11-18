Ляшко потроллил Тимошенко: «Устала»

На своей странице в Фейсбуке Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, предположил, что Юлия Тимошенко уже окончательно потеряла интерес к борьбе против высоких тарифов, сообщает replyua.net.
По словам Ляшко, сегодня проходило еще одно заседание административного суда, где он со своими коллегами пытается добиться отмены незаконного повышения тарифов для населения, и на заседание явились все коллеги из Радикальной партии, однако от Батькивщины в зале суда никого не было, в том числе и самой Тимошенко. «Лидера Батькивщины сегодня не было и в Верховной Раде. Судя по всему, после того, как коварный план Медведчука и Тимошенко нами был сорван, лидер Батькивщины окончательно потеряла интересе к борьбе с завышенными тарифами. Устала. Потеряла интерес к жизни», пишет Ляшко.
По его словам, в жизни «московской кукушки» существует лишь один интерес – добиться власти любыми способами, и она сделает это, даже, если придется пойти на предательство Украины. Напомним, что ранее Олег Ляшко обратился с просьбой лишить украинского гражданства лидера партии Батькивщина.
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