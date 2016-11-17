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«Драна лисиця» та її друзі: політолог прокоментував скандальні заяви Ляшка і Саакашвілі

«Драна лисиця» та її друзі: політолог прокоментував скандальні заяви Ляшка і Саакашвілі
Політолог Тарас Чорновіл дав свої коментарі останнім заявам двох «опозиційних лідерів» - очільника Радикальної партії Олега Ляшка та екс-голови Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали зі сторінки експерта в Фейсбук.

Так, за словами Чорновола, сьогоднішній виступ Ляшка – безумовно, один із найбільш натхненних його бенефісів. Тим не менш, у ньому було принаймні дві помилки. По-перше, Тимошенко, названа Ляшком «драною лисицею», не носить вишиванки, хіба епізодично. По-друге, вона не може бути позбавлена громадянства, адже це прямо суперечить статті 25 Конституції. Чорновіл наголошує, що більш коректно було б не робити вже вкотре популістичні заяви, а просто звернутись до СБУ з вимогою провести перевірку фактів, які свідчать про вчинення Тимошенко державної зради. Тим не менш, політолог зауважує, що на цьому тижні Тимошенко зробила Ляшку просто таки королівський подарунок – і провальний «Шатун» під проводом лідерки «Батьківщини», і колотнеча навколо Шухевича, і викриття шпигунів Медведчука.

На думку Чорновола, все це дуже вчасно для Ляшка, адже нещодавно на популістичну ниву вийшов інший гравець – Саакашвілі. Для останнього, який поки борсається у другій лізі позапарламентської опозиції, звісно ж, до вищої ліги не дотягнутись ніколи, а от до першої, поряд з Ляшком і Тимошенко – цілком можливо. Відтак, гризня за електоральний пиріг буде жорстокою. І наостанок Чорновіл наголосив, що отримання громадянства за указом президента, теоретично може бути скасоване разом із визнанням неконституційним такого указу. Відтак, просте звернення до КСУ може поставити хрест на всіх політичних амбіціях екс-губернатора Одеської області. Проте, для самого Порошенка ця тема доволі дражлива, тому із повідомленнями про змову проти нього Грановського і Кононенка за вказівкою президента Саакашвілі явно втрапив пальцем в небо. А от серед опозиції цілком можуть знайтись потрібні сорок п’ять голосів – зауважує Чорновіл.
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