Гройсман рассказал, каким будет государственный бюджет на 2017 год

Как сообщает replyua.net, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в интервью для Радио Свобода, какие новации содержит Закон Украины «О государственном бюджете на 2017 год».
Гройсман заявил, что главной новацией бюджета является увеличение минимальной заработной платы до трех тысяч двухсот гривен. Также политик обещал повышение заработных плат учителей и врачей на 20%, а, возможно, и немного больше. Увеличение финансирования ждет оборонную сферу и инфраструктуру. Премьер-министр Украины пообещал, что поддержка будет оказана реальному сектору экономики и аграрному сектору, в частности животноводству и садоводству. Также он обещал увеличение финансирования на закупку медицинских препаратов для граждан. Политик заверил, что к вопросу расчета минимальной заработной платы на уровне 3200 гривен правительство подошло ответственно, серьезно и профессионально – у Кабинета Министров Украины действительно есть финансовая возможность приравнять уровень «минималки» к прожиточному минимуму, который установится на 1 января 2017 года.
Гройсман подчеркнул, что проект бюджета был подан в парламент 15 сентября, то есть в сроки, указанные в Бюджетном кодексе – а такое случалось в истории Украины считанные разы. По мнению Премьер-министра Украины, этот бюджет является своевременным и честным.
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