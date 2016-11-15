Нусс: никто не подозревал, кто сорвет планы Тимошенко

Павел Нусс пишет на своей странице в Facebook о том, что планы Тимошенко и Медведчука по дестабилизации ситуации в Украине были сорваны, однако никто не ожидал того, кто именно этому поспособствует, - передает replyua.net.
Нусс сообщает, что «радикал» Андрей Лозовый сегодня опубликовал на своей странице в Facebook копию документа, адресованного исполняющему обязанности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Петру Боднару. В ходатайстве депутатская фракция политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» просит предоставить нескольким «экспертам» фракции, в том числе – Александру Билыку, 15 ноября пропуск и разрешить входить в админздание Аппарата ВРУ. Лозовой сообщает, что Билык является не экспертом, а личным охранником Медведчука, и доступ в кулуары парламента ему понадобился лишь для одной цели – убийства Юрия Шухевича.
Нусс пишет, что очень удивлен, что провокация Тимошенко и Медведчука была сорвана благодаря Олегу Ляшко, который позднее на своей странице в Facebook заявил, что по его запросу Шухевичу предоставлена охрана СБУ. Ляшко подчеркивает, что обнародование московского плана убийства Шухевича позволило сберечь ему жизнь, а те, кто использует подобные схемы для выполнения указаний Путина – это политические террористы.
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