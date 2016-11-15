валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Нусс: никто не подозревал, кто сорвет планы Тимошенко

Нусс: никто не подозревал, кто сорвет планы Тимошенко
Павел Нусс пишет на своей странице в Facebook о том, что планы Тимошенко и Медведчука по дестабилизации ситуации в Украине были сорваны, однако никто не ожидал того, кто именно этому поспособствует, - передает replyua.net.

Нусс сообщает, что «радикал» Андрей Лозовый сегодня опубликовал на своей странице в Facebook копию документа, адресованного исполняющему обязанности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Петру Боднару. В ходатайстве депутатская фракция политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» просит предоставить нескольким «экспертам» фракции, в том числе – Александру Билыку, 15 ноября пропуск и разрешить входить в админздание Аппарата ВРУ. Лозовой сообщает, что Билык является не экспертом, а личным охранником Медведчука, и доступ в кулуары парламента ему понадобился лишь для одной цели – убийства Юрия Шухевича.

Нусс пишет, что очень удивлен, что провокация Тимошенко и Медведчука была сорвана благодаря Олегу Ляшко, который позднее на своей странице в Facebook заявил, что по его запросу Шухевичу предоставлена охрана СБУ. Ляшко подчеркивает, что обнародование московского плана убийства Шухевича позволило сберечь ему жизнь, а те, кто использует подобные схемы для выполнения указаний Путина – это политические террористы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
13492

Киселев: я очень сильно ошибался

В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.

15 ноя 2016
11493

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Ляшко считает, что Тимошенко пошла по скользкой дорожке, объединившись с Медведчуком

Не шукайте логіку – Саша Сотник опитав москвичів з приводу арешту Улюкаєва

Ляшко выдвинул жесткие требования к Порошенко и Тимошенко

Навальний розповів все про сьогоднішню гризню в Кремлі (відео)

Нусс: никто не подозревал, кто сорвет планы Тимошенко

Шульц: Европарламент поддержит «безвиз» для Украины

Портников: силовики готовят смену власти в России

Foreign Policy: затримання Улюкаєва – не те, чим здається

Тимошенко разрешила «блудной дочери» митинговать с регионалами

Портников: Кремлю не понравится новый Госсекретарь США

У «Миротворці» розповіли як домашня тварина видала російського терориста

Портников пояснил, как решение Международного уголовного суда поможет украинцам

Псевдомайданы имеют к настоящему протесту такое же отношение, как наколотые апельсины к революции – политолог

Нардеп о возможности реализации московского сценария Тимошенко-Медведчука

Пономарь дав жорстку відповідь критикам своїх прогнозів

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Поклонская снова «блеснула» интеллектом

В МВФ заявили, что довольны реформами в Украине

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта

 Новости за день