Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Политолог Алексей Якубин в комментарии Слову и Делу рассказал, чем грозят Арсену Авакову скандал с Деевой и уход Деканоидзе, передает replyua.net.
По словам политолога, министр внутренних дел слишком значимая фигура, и его присутствие во власти является гарантией сохранения коалиции. Якубин отмечает, что отставка Авакова сейчас маловероятна, и шансы покинуть пост увеличатся лишь в том случае, если усилится противостояние между командой главы МВД и президентом Петром Порошенко. «Если БПП начнет наступать, Аваков обвинит власти во всем, в чем только можно, и тогда подаст в отставку. Но это будет возможным, если БПП станет радикальным, а Народный фронт не будет за них голосовать. Там еще остается Саакашвили, который займет свою нишу», отмечает политолог.
По его мнению, ключевую критику Саакашвили как раз может сосредоточить на главе МВД, и у них уже был серьезный конфликт. Напомним, что Аваков прокомментировал отставку Хатии Деканоидзе, заявив, что никакого конфликта между ведомствами не было.
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