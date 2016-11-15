валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой
Политолог Алексей Якубин в комментарии Слову и Делу рассказал, чем грозят Арсену Авакову скандал с Деевой и уход Деканоидзе, передает replyua.net.

По словам политолога, министр внутренних дел слишком значимая фигура, и его присутствие во власти является гарантией сохранения коалиции. Якубин отмечает, что отставка Авакова сейчас маловероятна, и шансы покинуть пост увеличатся лишь в том случае, если усилится противостояние между командой главы МВД и президентом Петром Порошенко. «Если БПП начнет наступать, Аваков обвинит власти во всем, в чем только можно, и тогда подаст в отставку. Но это будет возможным, если БПП станет радикальным, а Народный фронт не будет за них голосовать. Там еще остается Саакашвили, который займет свою нишу», отмечает политолог.

По его мнению, ключевую критику Саакашвили как раз может сосредоточить на главе МВД, и у них уже был серьезный конфликт. Напомним, что Аваков прокомментировал отставку Хатии Деканоидзе, заявив, что никакого конфликта между ведомствами не было.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта

Комаровский: идем не в Европу, а в пещеры

Блогер розповів про «місцевий апокаліпсис» для «Роснафти»

Гидрометцентр предупредил о новых погодных сюрпризах

Дуэйна Джонсона назвали «Самым сексуальным мужчиной года»

У СЦКК кажуть, що в зоні АТО з "Градів" не стріляють

ВРУ прийняла закон, який гарантуватиме повернення ошуканим вкладникам їх коштів

18 ноября земляне станут очевидцами «роя звезд»

Ярославський таки планує купувати ОПЗ

Улюкаєв у суді, провину не визнає - ЗМІ

В Украине продолжает сокращаться потребление бензина

Ляшко хоче засудити Бойка

Пайфер: Трамп удивил самого себя

Экспертная оценка отставки Деканоидзе

Ученые заявили о необычной находке в тропиках

Дождались: в Одессе выпал первый снег

Гонтареву в отставку, сильный бунт под НБУ - фоторепортаж

Державний архів Королівства Швеція - фото

Розенко: инициируя повышение «минималки», правительство преследовало несколько целей

 Новости за день