валюта
СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Вице-президент ЕИБ пояснил, почему Евросоюзу нужна Украина

Вице-президент ЕИБ пояснил, почему Евросоюзу нужна Украина
Сильный Европейский союз невозможен, если его не будет поддерживать Украина и другие соседние страны. По этой причине в Европейском инвестиционном банке всячески поддерживают евроинтеграционные процесс Киева. Как сообщает replyua.net, с таким заявлением выступил заместитель руководителя ЕИБ Вазил Гудак на встрече с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.

«Вместе с нашим советом управляющих, состоящим из 28 глав финансовых ведомств государств-членов Европейского союза, мы убеждены, что о сильном Европейском союзе нельзя говорить, если соседние страны не будут оказывать поддержку. И в Украины здесь особая роль, так как эта страна активно движется в европейское сообщество, и мы полностью поддерживаем его», - заявил Гудак. При этом, он добавил, что главной задачей проектов ЕИБ в Украине является доказательство преимуществ для простых граждан Украины европейской интеграции.

«Наша цель – сделать так, чтобы проекты ЕИБ были актуальными для людей и их потребностей, появляющихся каждый день. Иногда может показаться, что со стороны ЕС звучат многочисленные заявления, но они сопровождаются незначительными экономическими шагами. Поэтому крайне важное значение играет ощущение украинцами поддержки Евросоюза», - отметил вице-президент ЕИБ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 ноя 2016
9032

Нусс: новая хитрость от Саакашвили

Саакашвили схитрил еще один раз: за все время предвыборной кампании в США бывший глава Одесской области ни разу не заявил о том, что Дональд Трамп – его соратник и друг. Как передает replyua.net, об


Свежие новости

СМИ: Украина получит безвиз не раньше весны

Сноуден надеется на помощь Дональда Трампа

Вице-президент ЕИБ пояснил, почему Евросоюзу нужна Украина

Хто буде в новій партії Саакашвілі?

Готовьтесь – в Украину депортируют Джигурду

Коломойський сяде! Саакашвілі пообіцяв

Ванесса Паради и Джонни Депп снова вместе

На Маріупольському напрямку гатили з "Градів" - СММ ОБСЄ

Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в Украине для срыва «безвиза» - СБУ

Саакашвілі формує нову партію та хоче "вигнати бариг "

Калифорнийцы хотят провести референдум и отделиться от США

Маломуж объяснил, почему Трамп не захотел встречаться с Порошенко

Лише за 3 дні на Донбасі було зафіксовано 4 тисячі обстрілів - ОБСЄ

Цукерберг отрицает причастность Фейсбука к популярности Трампа

В Житомире подорожает проезд в общественном транспорте

Нацбанк незаконно оштрафував "Ощадбанк" - рішення суду

Еврокредит поможет в обновлении городского транспорта – Мининфраструктуры

Новини з зони АТО за минулу добу (10.11.16)

В СБУ пояснили, для чего нужны сказки про «украинских диверсантов»

 Новости за день