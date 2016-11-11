Вице-президент ЕИБ пояснил, почему Евросоюзу нужна Украина

Сильный Европейский союз невозможен, если его не будет поддерживать Украина и другие соседние страны. По этой причине в Европейском инвестиционном банке всячески поддерживают евроинтеграционные процесс Киева. Как сообщает replyua.net, с таким заявлением выступил заместитель руководителя ЕИБ Вазил Гудак на встрече с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.
«Вместе с нашим советом управляющих, состоящим из 28 глав финансовых ведомств государств-членов Европейского союза, мы убеждены, что о сильном Европейском союзе нельзя говорить, если соседние страны не будут оказывать поддержку. И в Украины здесь особая роль, так как эта страна активно движется в европейское сообщество, и мы полностью поддерживаем его», - заявил Гудак. При этом, он добавил, что главной задачей проектов ЕИБ в Украине является доказательство преимуществ для простых граждан Украины европейской интеграции.
«Наша цель – сделать так, чтобы проекты ЕИБ были актуальными для людей и их потребностей, появляющихся каждый день. Иногда может показаться, что со стороны ЕС звучат многочисленные заявления, но они сопровождаются незначительными экономическими шагами. Поэтому крайне важное значение играет ощущение украинцами поддержки Евросоюза», - отметил вице-президент ЕИБ.
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