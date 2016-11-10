В НАПК сообщили, кто из депутатов не подал е-декларации

Три народных депутата Украины по сегодняшний день так и не подали электронные декларации с информацией о своих доходах за минувший год. Как сообщает replyua.net, такое заявление сделал заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий.
На своей странице в социальной сети Фейсбук вчера он написал, что в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, нет ежегодных деклараций за 2015 год следующих депутатов: Матиос Марии Васильевны, Онищенко Александра Романовича, Клюева Сергея Петровича.
Кроме того, он добавил, что не вовремя подали ежегодные декларации за 2015 год народные депутаты Юрий-Богдан Шухевич (фракция Радикальной партии), Александр Дубинин, Ирина Констанкевич и Александр Супруненко (внефракционные), Константин Ищейкин и Олег Дмитренко (фракция БПП), Игорь Шкиря (группа "Видродження"), Вячеслав Богуслаев и Анатолий Гиршфельд (группа "Воля народа").
Также Радецкий отметил, что согласно предварительным итогам прохождения первого этапа декларирования и деятельности НАПК в данный период возникли многие проблемы, которые нужно решить через внесение соответствующих поправок в Основной закон.
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