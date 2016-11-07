Я буду лично контролировать ситуацию в Одесской области, - Гройсман

Как сообщает replyua.net, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook прокомментировал решение Михаила Саакашвили, занимающего должность главы Одесской областной государственной администрации уйти в отставку.
Как сообщалось ранее, сегодня Саакашвили объявил о том, что уходит в отставку и подал для этого все необходимые документы Президенту Украины. Гройсман пишет, что решение Саакашвили – это его личное дело, поэтому он лично не будет давать какие-либо оценки этому шагу. «Это его право и его решение, я не буду ни критиковать его, ни защищать», - отмечает глава украинского правительства.
В то же время, Гройсман добавил: «Меня, как Премьер-министра Украины теперь больше всего волнует судьба Одесской области, которая на все время проведения конкурса на замещение вакантной должности главы Одесской ОГА останется «без присмотра». Если президент удовлетворит заявление Саакашвили, что кому-то придется выполнять его обязанности не менее чем в течение одного месяца. В связи с этим, я заявляю, что буду лично контролировать ситуацию в Одесской области на время отсутствия у нее губернатора – в этом одесситы могут быть уверены».
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