«Я не голова батьківського комітету!» - у мережі з’явилось відео скандалу, який влаштувала Савченко у ВР



У мережі інтернет з’явилось відео скандальної втечі народного депутата фракції «Батьківщина» Надії



Так, два дні тому Надія Савченко зірвала засідання комітету нацбезпеки – усвідомлюючи, що без неї засідання не матиме кворуму, тобто стане нелегітимним, нардеп зібрала речі і залишила кімнату. Без розгляду залишились винесені на обговорення комітету питання, а саме: розширення санкцій проти Російської Федерації, звіт СБУ про протидію агресору в інформаційній війні та фінансування армії. У членів комітету виникли питання щодо здатності Савченко плідно працювати в комітеті. Так, народний депутат від «Народного Фронту» Юрій Береза запропонував провести перевірку поведінки колеги. За його словами, «комітет створено для забезпечення функціонування збройних сил, а не для піару окремих осіб, які чомусь потрапили до Верховної Ради».



Відтак головою комітету Сергієм Пашинським було підтримано пропозицію нардепа про звернення до Служби безпеки України з пропозицією перевірити законність дій Надії Савченко, а на час перевірки – призупинити її доступ до державної таємниці.





Горячая тема: Савченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter У мережі інтернет з’явилось відео скандальної втечі народного депутата фракції «Батьківщина» Надії Савченко із засідання комітету з питань оборони Верховної Ради України, - про це інформує replyua.net Так, два дні тому Надія Савченко зірвала засідання комітету нацбезпеки – усвідомлюючи, що без неї засідання не матиме кворуму, тобто стане нелегітимним, нардеп зібрала речі і залишила кімнату. Без розгляду залишились винесені на обговорення комітету питання, а саме: розширення санкцій проти Російської Федерації, звіт СБУ про протидію агресору в інформаційній війні та фінансування армії. У членів комітету виникли питання щодо здатності Савченко плідно працювати в комітеті. Так, народний депутат від «Народного Фронту» Юрій Береза запропонував провести перевірку поведінки колеги. За його словами, «комітет створено для забезпечення функціонування збройних сил, а не для піару окремих осіб, які чомусь потрапили до Верховної Ради».Відтак головою комітету Сергієм Пашинським було підтримано пропозицію нардепа про звернення до Служби безпеки України з пропозицією перевірити законність дій Надії Савченко, а на час перевірки – призупинити її доступ до державної таємниці.