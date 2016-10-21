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«Я не голова батьківського комітету!» - у мережі з’явилось відео скандалу, який влаштувала Савченко у ВР

«Я не голова батьківського комітету!» - у мережі з’явилось відео скандалу, який влаштувала Савченко у ВР
У мережі інтернет з’явилось відео скандальної втечі народного депутата фракції «Батьківщина» Надії Савченко із засідання комітету з питань оборони Верховної Ради України, - про це інформує replyua.net.

Так, два дні тому Надія Савченко зірвала засідання комітету нацбезпеки – усвідомлюючи, що без неї засідання не матиме кворуму, тобто стане нелегітимним, нардеп зібрала речі і залишила кімнату. Без розгляду залишились винесені на обговорення комітету питання, а саме: розширення санкцій проти Російської Федерації, звіт СБУ про протидію агресору в інформаційній війні та фінансування армії. У членів комітету виникли питання щодо здатності Савченко плідно працювати в комітеті. Так, народний депутат від «Народного Фронту» Юрій Береза запропонував провести перевірку поведінки колеги. За його словами, «комітет створено для забезпечення функціонування збройних сил, а не для піару окремих осіб, які чомусь потрапили до Верховної Ради».

Відтак головою комітету Сергієм Пашинським було підтримано пропозицію нардепа про звернення до Служби безпеки України з пропозицією перевірити законність дій Надії Савченко, а на час перевірки – призупинити її доступ до державної таємниці.


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