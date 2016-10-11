Мирослав Олешко: Савченко пытается вернуть в ПАСЕ Россию!

Как сообщил в своем блоге известный блогер, из достоверных источников стало известно, что Народный депутат Украины Надежда Савченко со своими кремлевскими кураторами пытается вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, постоянно настаивая на этом, когда есть возможность в частной беседе пообщаться с европейцами, передает replyua.net.
«Для этого Надежда Савченко в личных беседах с западными коллегами рассказывает о необходимости возвращения России в ПАСЕ для урегулирования ситуации на востоке Украины. Существует опасность того, что представители ПАСЕ заявят, что раз такой человек просит, то нужно поддержать такое решение. Самое интересное то, что в интервью украинским СМИ Савченко заявляет совсем другое: Россию в ПАСЕ не пускать. Двойная игра?», – задается вопросом Мирослав Олешко.
Он высказал уверенность, что эта игра троянского коня Виктора Медведчука продолжает работать против Украины. «Настоящая надежда Украины в ПАСЕ – это бывшие политзаключенные Жемчугов и Афанасьев, которые не предали свою Родину, находясь в плену террористического государства. Пожелаем ребятам удачи и сил!», – резюмировал блогер.
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