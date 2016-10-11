Дипломатичні відносини з РФ для України досить важливі - МЗС

У Міністерстві закордонних справ пояснили, чим для України корисні дипломатичні відносини з Росією. Якщо розірвати такі відносини, то з країною-агресором можна буде спілкуватися лише через посередників. Також набагато складнішим стане процес визволення українських громадян з полону Кремля. Про це на програмі «Свобода слова» розповів керівник політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв, передає replyua.net.
«Наразі мета перед українською владою – розірвати всі непотрібні контракти. Це можна зробити з мінімальними втратами для України. А щодо дипломатичних відносин з Росією – це окрема складна тема, яку ми поки що чіпати не будемо», - сказав він. «Сьогодні ми всі бачимо, яке полювання відкрили російські спецслужби на громадян України. У разі розриву дипломатії ми втратимо можливість впливати на їхній захист. Саме тому дипломатичні відносини поки ще рано розривати. Перед цим потрібно вирішити ряд проблем, які стоять перед Україною щодо визволення своїх громадян з лап російських агентств», - зазначив Макеєв.
Також представник МЗС прокоментував і недоцільність запровадження візового режиму з РФ. Така зміна не зупинить ті проблеми, які наразі виникають в українців на території РФ. Навпаки, це лише погіршить ситуацію для тих громадян, які досі їздять на заробітки до Росії.
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