валюта
СпецтемаКравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине

Дипломатичні відносини з РФ для України досить важливі - МЗС

Дипломатичні відносини з РФ для України досить важливі - МЗС
У Міністерстві закордонних справ пояснили, чим для України корисні дипломатичні відносини з Росією. Якщо розірвати такі відносини, то з країною-агресором можна буде спілкуватися лише через посередників. Також набагато складнішим стане процес визволення українських громадян з полону Кремля. Про це на програмі «Свобода слова» розповів керівник політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв, передає replyua.net.

«Наразі мета перед українською владою – розірвати всі непотрібні контракти. Це можна зробити з мінімальними втратами для України. А щодо дипломатичних відносин з Росією – це окрема складна тема, яку ми поки що чіпати не будемо», - сказав він. «Сьогодні ми всі бачимо, яке полювання відкрили російські спецслужби на громадян України. У разі розриву дипломатії ми втратимо можливість впливати на їхній захист. Саме тому дипломатичні відносини поки ще рано розривати. Перед цим потрібно вирішити ряд проблем, які стоять перед Україною щодо визволення своїх громадян з лап російських агентств», - зазначив Макеєв.

Також представник МЗС прокоментував і недоцільність запровадження візового режиму з РФ. Така зміна не зупинить ті проблеми, які наразі виникають в українців на території РФ. Навпаки, це лише погіршить ситуацію для тих громадян, які досі їздять на заробітки до Росії.

Горячая тема: Кравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 окт 2016
19786

В России готовятся к большой войне

Странный указ сегодня был подписан в Санкт-Петербурге. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, в северной столице РФ серьезно подготовились на случай войны и даже утвердили

10 окт 2016
17880

Після заяв Олланда відключення Росії від SWIFT стає питанням часу, – Портніков

Президент Франції Франсуа Олланд поставив під сумнів доцільність приїзду в Париж свого російського колеги Володимира Путіна. Ще нещодавно візит Путіна подавався Єлийсейським палацом як доказ


Свежие новости

Новини з зони АТО за минулу добу (11.10.16). Значні втрати ЗСУ

Польша и Украина близки к совместному производству военной техники

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Дипломатичні відносини з РФ для України досить важливі - МЗС

В Запорожье и в других регионах отопительный сезон начнется только на следующей неделе

Путін не прибуде до Франції 19 жовтня

Эксперт: если победит Трамп, цена на нефть устремится вниз

Оформить биометрический паспорт станет намного дешевле

Затриманий бойовик розповів про свою терористичну діяльність та ЗС РФ на території Донбасу

Украинские производители установили рекорд по экспорту сахара

У Москві пройшла акція на тему "Знайди Ервіна"

Нацгвардія затримала представника "ДНР", який хотів прикритися жінкою та дитиною

Эксперт: осенью в Украине выросли зарплаты

На Київщині в одній зі шкіл впала стіна

Эксперт: Олланд захотел обострения отношений с Путиным

В Украине перестали выращивать чеснок

МИД: Украина выходит из СНГ

Меркель чекає на вечерю 19 жовтня лідерів країн "нормандської четвірки"

Оппозиционер: введение визового режима с РФ – не лучшая идея

Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

 Новости за день