Ким Ахеджаков: Эстафета прозрений

Украинский блогер Ким Ахеджаков пишет на своей странице в facebook о том, что в украинском политикуме наблюдается целая эстафета прозрений – об этом сообщает replyua.net.
Ахеджаков отмечает, что сначала Борис Филатов заявил, что президент Украины Петр Порошенко не только «сливает патриотов», но и делает много правильных вещей. Блогер пишет: «Вслед за этим Святослав Вакарчук, кидающийся пустыми фразами, неожиданно заявил, что мораторий на продажу земли капец как плохо». Общественный деятель разместил статью в «Новом времени», в которой указал, что депутаты Верховной Рады Украины в очередной раз продемонстрировали свой популизм и нежелание пачкать руки сложными и болезненными реформами – в четверг парламент Украины продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2018 года.
Ахеджаков пишет: «Теперь Мочанов извинился перед Яценюком!» - как известно, сегодня Алексей Мочанов в эфире «Еспресо.TV» заявил о своей готовности извиниться перед бывшим премьер-министром Арсением Яценюком за заявление о его «первом миллиарде». Блогер пишет: «Если так дело дальше пойдет- Ляшко сдаст Левочкина, Надя мандат, а Тимошенко добровольно вернется в Качановскую колонию!».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter