Эксперт: Тимошенко и Ляшко превратили вопрос с рынком земли в пиар, а он очень важен для украинцев



Свободный оборот земли в Украине возможен только при условии полноценной работы правоохранительной системы и большего количества украинцев, которые могут участвовать в этом процессе. О «политическом пиаре» на теме купли-продажи земли в эфире «Громадського радио» рассказал политолог Михаил Басараб,



«Настоящих боев вокруг вопроса отмены Моратория на продажу сельскохозяйственной земли мы в парламенте не увидели. То, что происходило во время обсуждения, это был скорее страх, чем реальная драка. Я предлагаю вспомнить заседание согласительного совета в понедельник. Именно тогда Тимошенко и господин Ляшко начали эту пиар-кампанию, которая вчера получила логическое завершение. На заседании согласительного совета и Тимошенко, и Ляшко наметили вопросы земли принципиальным для своих фракций и заявили, что ни при каких обстоятельствах не дадут возможности в угоду МВФ «отобрать землю у украинских крестьян», – отметил Михаил Басараб.



По его словам, еще в понедельник стало понятно, что тема земли становится ключевой для этих политических сил, которые, прежде всего, ориентируются на избирателей с аграрных регионов Украины. Эти две фракции вцепились за этот вопрос, зная, что МВФ поставил очередное требование свободного оборота земли.



«Конечно, не все, о чем говорит МВФ, является его обязательными требованиями. На самом деле, МВФ больше интересует стабилизация бюджетной и финансовой политики государства. Иными словами, МВФ интересует то, чтобы бюджет был как минимум дефицитным. Что касается свободного рынка земли, то это не требование, а рекомендация МВФ, которая, кстати, выдвигается традиционно. Об этом шла речь и в период премьерства Юлии Тимошенко. Она подписывала эти меморандумы с МВФ, но дело не доходило до открытия рынка земли», – рассказал политолог.



«То, что



Михаил Басараб высказал убеждение, земля все-таки должна стать товаром. Это колоссальный капитал Украины. Очень важно, чтобы Украина и украинцы как можно лучше и эффективнее распорядились этим капиталом. Вопрос в том, когда вводить продажу земли. В нынешней ситуации войны и не лучших социально-экономических кондиций украинского государства этого делать не стоит. Какие бы дискуссии не звучали, можно сказать точно, что это не вопрос ближайших лет. К вопросу свободного оборота земли надо подходить тогда, когда у нас начнет полноценно работать правоохранительная система и наибольшее количество украинцев сможет быть представлена на рынке земли. Кроме того, в этом вопросе должны быть четко определены условия, при которых возможно открытие рынка земли. Условия должны регулировать то, кто имеет возможность приватизировать землю, а кто нет, подытожил политолог.



Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Свободный оборот земли в Украине возможен только при условии полноценной работы правоохранительной системы и большего количества украинцев, которые могут участвовать в этом процессе. О «политическом пиаре» на теме купли-продажи земли в эфире «Громадського радио» рассказал политолог Михаил Басараб, передает replyua.net «Настоящих боев вокруг вопроса отмены Моратория на продажу сельскохозяйственной земли мы в парламенте не увидели. То, что происходило во время обсуждения, это был скорее страх, чем реальная драка. Я предлагаю вспомнить заседание согласительного совета в понедельник. Именно тогда Тимошенко и господин Ляшко начали эту пиар-кампанию, которая вчера получила логическое завершение. На заседании согласительного совета и Тимошенко, и Ляшко наметили вопросы земли принципиальным для своих фракций и заявили, что ни при каких обстоятельствах не дадут возможности в угоду МВФ «отобрать землю у украинских крестьян», – отметил Михаил Басараб.По его словам, еще в понедельник стало понятно, что тема земли становится ключевой для этих политических сил, которые, прежде всего, ориентируются на избирателей с аграрных регионов Украины. Эти две фракции вцепились за этот вопрос, зная, что МВФ поставил очередное требование свободного оборота земли.«Конечно, не все, о чем говорит МВФ, является его обязательными требованиями. На самом деле, МВФ больше интересует стабилизация бюджетной и финансовой политики государства. Иными словами, МВФ интересует то, чтобы бюджет был как минимум дефицитным. Что касается свободного рынка земли, то это не требование, а рекомендация МВФ, которая, кстати, выдвигается традиционно. Об этом шла речь и в период премьерства Юлии Тимошенко. Она подписывала эти меморандумы с МВФ, но дело не доходило до открытия рынка земли», – рассказал политолог.«То, что Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли, не приведет к катастрофе в отношениях с МВФ, но вопрос этот не закрыт и будет эволюционировать, ведь он один из наиболее важных вопросов не только для украинских политиков, но и для украинских избирателей. Этот вопрос беспокоит политиков, ведь он является определяющим для большей части украинцев», – спрогнозировал эксперт.Михаил Басараб высказал убеждение, земля все-таки должна стать товаром. Это колоссальный капитал Украины. Очень важно, чтобы Украина и украинцы как можно лучше и эффективнее распорядились этим капиталом. Вопрос в том, когда вводить продажу земли. В нынешней ситуации войны и не лучших социально-экономических кондиций украинского государства этого делать не стоит. Какие бы дискуссии не звучали, можно сказать точно, что это не вопрос ближайших лет. К вопросу свободного оборота земли надо подходить тогда, когда у нас начнет полноценно работать правоохранительная система и наибольшее количество украинцев сможет быть представлена на рынке земли. Кроме того, в этом вопросе должны быть четко определены условия, при которых возможно открытие рынка земли. Условия должны регулировать то, кто имеет возможность приватизировать землю, а кто нет, подытожил политолог.