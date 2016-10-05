Українська влада просить світ захистити права людини в Криму

Парламент ухвалив рішення щодо звернення до світових організацій з закликом підтримати протест України стосовно заборони владою-окупантом діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на територіях анексованого українського півострова та Росії. Як повідомляє replyua.net, «за» постанову проголосувало 248 нардепів.
Даним рішенням українські народні депутати закликають міжнародні правові організації та парламенти інших країн світу розглянути питання щодо введення нових санкцій проти так званого «Верховного суду Криму» та Верховного суду Російської Федерації за узурпацію та порушення прав кримських татар шляхом визнання Меджлісу організацією, яка займається «екстремізмом» та заборони на її діяльність у окупованому Криму та території РФ.
В той самий час Верховна Рада України звертається до світового співтовариства з закликом вжити відповідні заходи, які будуть спрямовані на невизнання та протест проти вищезазначеної заборони. Також українська влада хоче, щоб світ не визнавав ті організації, які були створені за час анексії українського півострова, які знаходяться під керівництвом окупаційної влади Криму. ВРУ наголошує, що дана ситуація єкричущим актом порушення прав людини країною-агресором.
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