Що заважає владі почати процес введення візового режиму з РФ? - Гопко

Глава комітету з закордонних справ ВРУ Гопко Ганна переконана, що на сьогоднішній день немає жодних перешкод для того, щоб розпочати процес введення візового режиму з Російською Федерацією. Про це сьогодні, 4-го жовтня, вона заявила в стінах парламенту під час розмови з кореспондентами, повідомляє replyua.net.
Журналісти поцікавилися, чи буде дане питання розглядатися вже цього тижня, на що Гопко відповіла: «Враховуючи той факт, що рішення комітету вже готове, ніяких проблем для того, щоб внести це питання до порядку денного Верховної Ради немає». Водночас вона наголосила, що існує інше питання – доцільність такої зміни. Чи дійсно вона допоможе вирішити певні проблему у відносинах між Україною та Росією.
Гопко також зазначила, що зараз в стінах Верховної Ради, в бюджетному та аграрному комітеті та комітеті по питаннях промислової політики на цю тему проходять активні дискусії. «Я не вважаю, що це найголовніше питання на сьогоднішній день. Для України більш важливим залишається питання децентралізації, позбавлення антикорупційного бюро залежності від СБУ, енергетичні реформи та безліч інших важливих питань, які зокрема стосуються внутрішніх проблем нашої держави», - зауважила вона.
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