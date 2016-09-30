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Е-декларування: БПП хоче обмежити доступ до інформації з декларацій

Е-декларування: БПП хоче обмежити доступ до інформації з декларацій
Голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Гринів Ігор хоч змінити закон України щодо запобігання корупції – він хоче закрити відомості електронних декларацій у загальному доступі. Як повідомляє replyua.net, такий проект закону було зареєстровано вчора, 29-го вересня.

Ігор Гринів під час своєї розмови з представниками мас-медіа уточнив, що даний законопроект обмежить публічний доступ до інформації про грошові кошти та рухоме/нерухоме майно високопосадовців. «Подібна інформація, яку надають декларанти, має бути закрита від публіки. Нею мають оперувати лише спеціальні служби, безпосередньо Національне антикорупційне бюро. Адже наразі вже є декілька фактів використання цих даних задля політичної спекуляції», - зауважив очільник БПП.

Він вважає, що дана інформація може стати також предметом планування злочинів та крадіжок у чиновників. «А це в свою чергу зумовить дискредитацію всієї системи е-декларування», - заявив Гринів. Також він повідомив, що у законопроекті пропонується скасувати кримінальну відповідальність за «помилки під час декларування». Політик переконаний, що кримінальна відповідальність має бути лише за дачу неправдивої інформації щодо податків чи ухилення від їхньої сплати.

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29 сен 2016
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