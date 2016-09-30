Е-декларування: БПП хоче обмежити доступ до інформації з декларацій

Голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Гринів Ігор хоч змінити закон України щодо запобігання корупції – він хоче закрити відомості електронних декларацій у загальному доступі. Як повідомляє replyua.net, такий проект закону було зареєстровано вчора, 29-го вересня.
Ігор Гринів під час своєї розмови з представниками мас-медіа уточнив, що даний законопроект обмежить публічний доступ до інформації про грошові кошти та рухоме/нерухоме майно високопосадовців. «Подібна інформація, яку надають декларанти, має бути закрита від публіки. Нею мають оперувати лише спеціальні служби, безпосередньо Національне антикорупційне бюро. Адже наразі вже є декілька фактів використання цих даних задля політичної спекуляції», - зауважив очільник БПП.
Він вважає, що дана інформація може стати також предметом планування злочинів та крадіжок у чиновників. «А це в свою чергу зумовить дискредитацію всієї системи е-декларування», - заявив Гринів. Також він повідомив, що у законопроекті пропонується скасувати кримінальну відповідальність за «помилки під час декларування». Політик переконаний, що кримінальна відповідальність має бути лише за дачу неправдивої інформації щодо податків чи ухилення від їхньої сплати.
Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter