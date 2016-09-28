У США пояснили чому дали Україні мільярд

Сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, Президент України Петро Порошенко провів офіційну зустріч з очільником Міністерства торгівлі Сполучених штатів Америки Пенні Пріцкер, - про це інформує replyua.net, посилаючись на портал Цензор.нет.
Так, делегація з США прибула для участі в заходах з приводу сімдесят п’ятої річниці трагедії в Бабиному Яру. На зустрічі американська чиновниця нагадала, що це вже третій її візит до нашої держави за останні два роки. За її словами, щоразу вона спостерігає надзвичайні зусилля і значний потенціал України. Вже два роки українська влада проводить ключові економічні реформи, імплементує програму Міжнародного валютного Фонду – це дозволяє отримувати фінансову допомогу не лише від МВФ, а і від США. Серед здобутків України за останній період Пріцкер назвала створення антикорупційних інститутів, електронну систему публічних закупівель та е-декларування для держслужбовців.
Тим не менш, попереду ще чимало роботи і Міністр пообіцяла підтримку і допомогу США на шляху державницьких змін. Наводячи приклади такої допомоги, Пріцкер згадала надання урядом Сполучених штатів одного мільярду доларів кредитних гарантій (такі ж кредити Україна отримувала в травні 2014 та травні 2015 років). За її словами, ці кошти виступають демонстрацією довіри американців до української влади і того реформаторського курсу, який вона проводить.
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