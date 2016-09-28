валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

У США пояснили чому дали Україні мільярд

У США пояснили чому дали Україні мільярд
Сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, Президент України Петро Порошенко провів офіційну зустріч з очільником Міністерства торгівлі Сполучених штатів Америки Пенні Пріцкер, - про це інформує replyua.net, посилаючись на портал Цензор.нет.

Так, делегація з США прибула для участі в заходах з приводу сімдесят п’ятої річниці трагедії в Бабиному Яру. На зустрічі американська чиновниця нагадала, що це вже третій її візит до нашої держави за останні два роки. За її словами, щоразу вона спостерігає надзвичайні зусилля і значний потенціал України. Вже два роки українська влада проводить ключові економічні реформи, імплементує програму Міжнародного валютного Фонду – це дозволяє отримувати фінансову допомогу не лише від МВФ, а і від США. Серед здобутків України за останній період Пріцкер назвала створення антикорупційних інститутів, електронну систему публічних закупівель та е-декларування для держслужбовців.

Тим не менш, попереду ще чимало роботи і Міністр пообіцяла підтримку і допомогу США на шляху державницьких змін. Наводячи приклади такої допомоги, Пріцкер згадала надання урядом Сполучених штатів одного мільярду доларів кредитних гарантій (такі ж кредити Україна отримувала в травні 2014 та травні 2015 років). За її словами, ці кошти виступають демонстрацією довіри американців до української влади і того реформаторського курсу, який вона проводить.

Горячая тема: Олександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

У селах Харківської області через смертельні отруєння ввели «сухий закон»

Каталония проведет референдум о независимости от Испании

Керррі пригрозив Лаврову припиненням співпраці

Російський «Алмаз-Антей» придумав нову брехню, аби уникнути відповідальності за МН-17

Люди готують акції протесту проти виведення українських військ зі Станиці Луганської

Германия решила продавать Саудовской Аравии оружие, но потом передумала

У США пояснили чому дали Україні мільярд

Пятигорец: Российская пропаганда выкручиваться изо всех сил – опять винят Украину в сбитом Боинге

Пятигорец: Следствие поставило Кремль на шпагат

Ніякої «Новоросії» і «Русского мира» вже давно на Донбасі немає, лишився чистий кримінал – Казанський

Пономарь розповів як Захід покарає Путіна

Дані ВООЗ: Україна - лідер у кількості смертей через брудне повітря

Одна з політичних сил дуже хоче перевибори, тому починає затівати теми з референдумами – аналітик «Опори»

Кримський "суд" оштрафував Умерова за діяльність у Меджлісі

Пионтковский: досрочные президентские выборы в РФ – реальность

Луценко хоче контролювати розподіл "корупційних проваджень"

Політичний союз Тимошенко-Льовочкіна і їх сателітів в Раді де-факто відбувся – експерт

Луценко розповів про результати "антикорупційної діяльності"

«Власти» Крыма не могут справиться с тоннами мусора

В Украине начнут перерабатывать отходы по европейским технологиям

 Новости за день