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Аваков розкритикував «закон Савченко»

Аваков розкритикував «закон Савченко»
Очільник МВС України Арсен Аваков піддав жорсткій критиці так званий «закон Савченко», який дозволяє зараховувати один день перебування в слідчому ізоляторі за два дні відбування покарання, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Цензор.нет.

Так, за словами міністра, вже можна спостерігати результати впровадження цього нормативно-правового акту. Наприклад, відповідно до його норм було звільнено вісім тисяч двісті осіб, ще тридцять чотири тисячі ув’язнених мають вийти на свободу цього року. З тих, хто звільнився, майже вісімсот чоловік знову потрапили на лаву підсудних, в тому числі – двадцять дві особи – за умисне вбивство, десять – за зґвалтування, чотириста – за крадіжки, сто тридцять – за грабежі, шістдесят шість – за розбої з застосуванням зброї. І це лише ті, кого вдалося затримати. Статистика розкриття злочинів свідчить, що як мінімум стільки ж залишаються поки-що поза увагою слідчих.

Аваков вважає, що потрібно переконати парламентарів щонайшвидше вжити заходів щодо скасування цього закону, адже за його помилкове прийняття ми платимо надто високу ціну. «Я підтримую гуманістичні ідеали, але це не значить, що варто потурати рецидивістам», - заявив міністр.

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