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Синоптик предупредила о «колючем» ветре и сильном снеге

Синоптик предупредила о «колючем» ветре и сильном снеге
11 декабря, в понедельник, в большинстве областей Украины пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, усилится ветер, и он будет сегодня «колючим», а уже завтра, 12 декабря, в Украине ожидается потепление.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня осадки ожидаются на западе в дневные часы, а в центре и на севере мокрый снег с дождем пройдет вечером, и только в южных регионах будет сохраняться сухая погода. «Вторник, 12 декабря, будет замечательным, хотя и ветреным: ощутимо потеплеет, никаких осадков и даже выйдет солнце, если туман не сядет. Запланируйте себе что-то хорошее на вторник. Потому что потом опять вся эта какабека - как не дождь, так снег», - отметила Диденко.

Напомним, что из-за непростых погодных условий в Киеве сегодня на улицы города было выведено более трехсот единиц снегоуборочной техники, также на усиленный режим работы переведены бригады по ручной уборке снега.
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