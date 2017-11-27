Синоптики разочаровали прогнозом на 27 ноября

27 ноября, в понедельник, в большинстве украинских областей ожидается неустойчивая и пасмурная погода, во многих регионах прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сильные осадки синоптики прогнозируют на западе страны.
«На большей части территории дожди, кроме юга, местами с мокрым снегом, ночью и утром в западных областях местами сильные осадки; в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях без существенных осадков. В восточных областях на дорогах местами гололедица», - отметили в Гидрометцентре. Самая холодная погода сегодня ожидается в восточных регионах, где в ночные часы будет мороз до -10 градусов, а днем ожидается около 1-4 градусов со знаком минус.
В остальных областях воздух будет прогреваться до 0-5 градусов тепла, а самая теплая погода прогнозируется в Одесской области – в дневные часы синоптики обещают до 10 градусов со знаком плюс. В Киеве сегодня холодно, днем не выше 4 градусов тепла, пройдут дожди, местами с мокрым снегом.