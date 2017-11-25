Метеоролог рассказала, какой будет зима 2017/18

Этой зимой в Украине не ожидается затяжных и сильных морозов, однако нужно быть готовыми к резким перепадам температуры. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, о погоде предстоящей зимой рассказала Вазира Мартазинова, сотрудник Украинского научно-исследовательского метеорологического института.
«С начала года погодные условия очень менялись: около пяти дней резкое похолодание, около пяти дней сильное повышение температуры. Это теперь наша действительность и к этому надо приспосабливаться. И зима будет именно такого характера. Отдельные дни будут морозными, другие – теплыми», - рассказала метеоролог. Мартазинова также отметила, что перед резкими перепадами температуры этой зимой обязательно будут осадки – или дождь, или снег, и в декабре температура будет в пределах нормы – ожидается около 4 градусов со знаком минус в дневные часы. А вот к концу декабря, по прогнозам метеоролога, напротив, потеплеет, и в дневные часы будут одни «плюсы».
«В первые дни января температура воздуха будет подниматься, будет плюсовая температура, но через какое-то время, ориентировочно к 10 января, будет резкое похолодание. Получается, что первая половина зимы — это самые морозные дни», - добавила Мартазинова.