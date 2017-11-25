Погода на неделю: где-то солнце, а где-то мокрый снег

С начала следующей недели в Украину придет холодный атмосферный фронт, и с понедельника начнутся осадки, преимущественно, в виде мокрого снега.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник, 27 ноября, снег пройдет везде, за исключением восточных регионов. На западе будет холодно – не выше 3 градусов со знаком плюс, на остальной территории – от 3 до 5 градусов тепла. Во вторник, 28 ноября, осадки не прекратятся, а столбик термометра опустится еще на пару градусов. В северных областях похолодает до 1 градуса мороза, в центре будет не выше 4 градусов тепла, а вот на юге, напротив, синоптик обещают до +12 градусов.
Погода начнет меняться в среду. Осадки ожидаются только в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в остальных регионах иногда будет выглядывать солнце. По всей стране будет холодно – средняя температура днем на западе составит 2-4 градуса тепла, на севере от -1 до +1 градуса, в центре от 1 до 4 градусов выше нуля, на востоке от +3 до -2 градусов, и на юге от 4 до 12 градусов тепла.