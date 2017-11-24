Холодные выходные: синоптики предупредили о непогоде

24 ноября, в пятницу, в Украине сохранится холодная и влажная погода, и в ближайшие выходные дни ждать улучшения погодных условий не придется.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в пятницу синоптики прогнозируют дождливую и снежную погоду. В частности, в восточных областях ожидаются гололедица и мокрый снег, и в дневные часы столбик термометра может опускаться до 5 градусов мороза. На остальной территории страны будет облачно, однако осадки маловероятны. В дневные часы воздух будет прогреваться до 0-5 градусов тепла, а в Одесской области, а также в западных регионах синоптики обещают до 10 градусов со знаком плюс.
В ближайшие два дня в Украине ожидается дальнейшее понижение температуры. В ночные часы на востоке страны прогнозируются морозы до -10 градусов, а также осадки в виде снега. Даже в дневные часы в отдельных областях ожидается устойчивый «минус». В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки в эти выходные, преимущественно в виде мокрого снега.