Прогноз на неделю: синоптики рассказали о сильных дождях и снеге

Следующая неделя начнется с сильных дождей в восточных областях и снега в западных регионах Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, первая половина ноября была очень теплой в Украине, но на следующей неделе можно будет ощутить приближение настоящей зимы.
В понедельник, 20 ноября, в Украине будет всего 3-7 градусов тепла, а на западе и вовсе не выше 5 градусов. Дожди пройдут на востоке, а жители западных регионов уже очутятся в «декабре» - во всех западных областях пройдет снег. На севере и в центре осадков не прогнозируется. Во вторник, 21 ноября, температура понизится еще на несколько градусов: на севере будет до 1 градуса мороза, на западе – около нуля, на юге и востоке воздух прогреется до 3-7 градусов. В центре и на западе синоптики обещают мокрый снег и дожди.
В среду по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, и лишь в западных областях будет сухо. Теплее всего будет на юге – до 7 градусов со знаком плюс, холоднее всего на севере – около 1 градуса мороза.