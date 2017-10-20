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Резкое похолодание: синоптик предупредила, что без отопления будет тяжело

Резкое похолодание: синоптик предупредила, что без отопления будет тяжело
Уже сегодня, 20 октября, в некоторых областях Украины ожидается похолодание, а завтра, в субботу, холодный атмосферный фронт накроет всю Украину.

Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко предупреждает на своей странице в Фейсбуке. «С субботы-воскресенья похолодает ощутимее, штурмуйте звонками и письмами ЖЭКи, потому что отопление с выходных уже явно понадобится», - отметила Диденко. По словам синоптика, похолодание будет ощутимым, однако остается еще несколько сухих дней без осадков, поэтому можно насладиться еще довольно комфортной погодой.

«В Киеве в пятницу похолодает до +14, +15 градусов, однако дождь не ожидается, желтых листьев хватит всем пофотографировать, белочки в парках ждут (никакого двойного смысла), туманы ночные и утренние украсят окружающую среду», - подчеркнула Наталья Диденко. Отметим, что отопительный сезон официально начался 15 октября, однако далеко не во всех областях дали отопление в дома.
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