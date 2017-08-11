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Синоптики дали новый прогноз на предстоящие выходные: и холодно, и жарко

Синоптики дали новый прогноз на предстоящие выходные: и холодно, и жарко
12 и 13 августа, в субботу и воскресенье, погода в Украине снова начнет меняться – на западе ожидается резкое похолодание и приход грозового циклона, а в южных и восточных областях прогнозируется экстремальная жара.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 12 августа, в субботу, в некоторых западных областях температура понизится до 26 градусов, в этих районах пройдут ливни с грозами. На остальной территории сохранится жара, до 33 градусов, а в южных областях воздух будет раскаляться до 36 градусов. В воскресенье на западе станет довольно холодно. В дневные часы воздух прогреется всего лишь до 21-23 градусов, пройдут грозовые дожди.

В остальных регионах по-прежнему сохранится жара. На юге ожидается до 36 градусов, в остальных областях от 30 до 35 градусов жары. В этих регионах дождей синоптики не прогнозируют. Выходные в Киеве будут очень жаркими – по прогнозам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 32 градусов.
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