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Синоптики: 7 августа погода преподнесет сюрпризы

Синоптики: 7 августа погода преподнесет сюрпризы
В понедельник, 7 августа, в большинстве регионов Украины погодные условия поменяются – на смену жаре и палящему солнцу придут похолодание и грозовые дожди, и местами в дневные часы будет всего около 25 градусов.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник дожди и грозы прогнозируются практически во всех областях, ночью температура будет падать до 17-19 градусов, а средняя температура днем составит 24-26 градусов тепла. Исключение – южные области, где жара пока не спадает. 8 августа, во вторник, температура ночью будет 17-19 градусов тепла и 24-36 днем. Дождь с грозами прогнозируют только ночью. Днем - облачно, без осадков. В ночь на среду может похолодать и до 15 градусов в отдельных областях, а днем будет около 28 градусов. 9 августа синоптики осадков не прогнозируют.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что прохладная погода задержится в стране только до 10 августа, после чего в Украину вернется жаркая и удушливая погода.
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