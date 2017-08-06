Гидрометцентр: 6 августа жару «разбавят» грозовые дожди

Долгожданные дожди сегодня придут в некоторые регионы Украины, и жара постепенно начнет спадать, но не в всех областях, и на юге по-прежнему будет от 35 до 39 градусов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, первыми похолодание почувствуют жители западных областей: местами температура снизится до 26 градусов, но в некоторых районах ожидается до 33 градусов, также на западе пройдут сильные дожди с грозами. Незначительно похолодание, до 26-31 градуса, а также кратковременные дожди синоптики прогнозируют в северных областях Украины.
В центре в воскресенье также возможны грозы и локальные дожди, воздух будет прогреваться до 29-35 градусов. На юге 6 августа – экстремальная жара и без осадков. В дневные часы будет от 30 до 35 градусов, местами до 39. В Киеве сегодня не выше 30 градусов, облачно, местами синоптики обещают кратковременные осадки.