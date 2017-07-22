Гидрометцентр предупредил о непростой ситуации в ближайшие дни

Сотрудники Гидрометцентра Украины сделали предупреждение о том, что с 22 по 24 июля в большинстве украинских областей сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Как передает replyua.net cо ссылкой на Гидрометцентр, с 22 по 24 июля чрезвычайная пожарная опасность (5 уровень) будет сохраняться в Винницкой, Днепропетровской, Луганской, Одесской, Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Во всех остальных областях страны сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призывают граждан соблюдать меры безопасности во время отдыха в парках, лесополосе, на открытой территории.
Напомним, что сегодня, а также в понедельник и во вторник в Украине прогнозируется очень жаркая погода, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают незначительное понижение температуры во всех регионах, за исключением южных областей – здесь ожидается до 35 градусов в тени.