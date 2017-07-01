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Синоптики: 3 июля украинцы должны быть готовы к резким погодным изменениям

Синоптики: 3 июля украинцы должны быть готовы к резким погодным изменениям
В понедельник, 3 июля, все те, кто не любит жару, смогут отдохнуть от нее. На Украину надвигается мощный циклон, который принесет похолодание и дожди.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, грозовой циклон «охладит пыл» уже во вторник. И если в понедельник грозовой циклон достигнет нашей страны, на большей территории будет еще жарко – на юге и востоке до 36 градусов, то уже во вторник, 4 июля, похолодает до 21-23 градусов в дневные часы. 3 июля сильнейшие ливни с грозами синоптики прогнозируют в южных, восточных и центральных регионах, на западе и севере еще сохранится малооблачная погода. К вечеру начнется похолодание, температура опустится до 25 градусов.

Во вторник грозы и ливни пройдут в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. Самую теплую погоду синоптики обещают на востоке и на юге – не выше 29 градусов, в остальных регионах будет от 21 до 27 градусов.
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