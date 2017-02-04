Синоптики: в ближайшие дни в Украину вернутся сильные морозы

После этих выходных температура воздуха на большей территории Украины начнет снижаться, а уже к середине недели похолодает до 14 градусов мороза.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня холоднее всего будет в Киеве, однако только около трех градусов мороза, а уже в понедельник дневная температура составит около 11 градусов мороза в Сумской области, и в этом регионе похолодает быстрее, чем в других областях. В понедельник солнечная погода без осадков ожидается в восточных регионах, где будет морозно, до -9 градусов. В остальных областях синоптики прогнозируют снег и снижение температуры до 7 градусов мороза, и лишь в западных областях будет около 2 градусов со знаком минус.
Во вторник осадки пройдут во всей Украине, а самая морозная погода прогнозируется в Донецке, Полтаве, Луганске, Сумах, Житомире, Киеве и Чернигове. Здесь столбик термометра будет опускаться до 14 градусов мороза в дневные часы. В среду незначительно потеплеет только на юге, осадки пройдут по всей стране, за исключением Донецка, Харькова и Луганска.