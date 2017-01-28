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Синоптики сообщили о новом антициклоне в эти выходные

Синоптики сообщили о новом антициклоне в эти выходные
По прогнозам синоптиков, 28 и 29 января в Украину придет очередной антициклон, который принесет незначительное потепление. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, столбик термометра поднимется в большинстве украинских областей, за исключением восточных регионов, где дни и ночи будут очень морозными.

В большинстве областей сегодня, 28 января, синоптики прогнозируют осадки в виде снега, температура воздуха составит от 1 до 5 градусов мороза, на востоке Украины ожидается легкий мороз до -9 градусов. Завтра такая погода сохранится, однако осадки прекратятся на большей территории страны. В большинстве регионов в воскресенье Гидрометцентр обещает солнечную и достаточно комфортную погоду, во всех областях, за исключением востока.

Завтра днем воздух прогреется до -1 - -4 градусов, в восточных областях будет от 5 до 9 градусов мороза. Также синоптики сообщили, что до конца месяца этот циклон не уйдет из Украины. Ожидается комфортная температура и переменная облачность, преимущественно без осадков.
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