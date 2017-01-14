Синоптики предупредили о возвращении морозов в Украину

В эти выходные в Украине ожидается значительное повышение температуры, однако уже в начале следующей недели в страну вернется холодный циклон.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник, 16 января, на западе и в центре Украины похолодает до 5 градусов мороза в дневные часы, а в восточных областях снова начнутся обильные осадки. Однако на юге и на востоке страны теплая погода пока сохранится, и в дневные часы воздух будет прогреваться до 1 градуса со знаком плюс. Во вторник циклон начнет перемещаться, и в восточных областях температура понизится до трех градусов мороза, на юге будет около нуля градусов, а в центре и на западе похолодает до 5-7 градусов мороза.
Во вторник осадки в виде снега синоптики прогнозируют на юге и на востоке. В остальных регионах ожидается переменная облачность, на севере и западе местами будет даже солнечно. Однако в ночные часы столбик термометра опустится до 9-11 градусов мороза. В Киеве во вторник солнечно, днем около шести градусов мороза, в ночные часы похолодает до 11 градусов со знаком минус.