Гидрометцентр: 13 января в Украине ожидаются новые сюрпризы погоды

Сегодня, 13 января, погода принесет множество неприятных сюрпризов. Как сообщает replyua.net, об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и в Гидрометцентре Украины.
Сегодня было объявлено штормовое предупреждение во всех регионах, за исключением Запорожской, Херсонской, Луганской, Харьковской и Донецкой областей. Скорость ветра будет достигать двадцати метров в секунду, а в Карпатах ветер усилится до тридцати метров в секунду и будет высокая опасность схода лавин. Кроме того, синоптики предупредили жителей Закарпатья о том, что во второй половине дня начнутся сильные осадки. Кроме того, на всех дорогах страны в пятницу будет очень скользко.
В ГСЧС при этом отметили, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется повышенная угроза схода лавин, в некоторых районах Закарпатья также повысится угроза схода снега на автомобильные дороги, в связи с чем водителей просят воздержаться от поездок в опасных районах. В большинстве регионов страны сегодня начнется оттепель, однако ночи будут морозными, местами столбик термометра опустится до 11 градусов ниже нуля.