Синоптики прогнозируют гололедицу и снег перед праздниками

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются осадки в виде снега, а на дорогах сохранится гололедица. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в западных регионах синоптики прогнозируют снег, облачность и гололед.
В дневные часы воздух прогреется от -5 до 0 градусов, ночь будет морозной – до -8 градусов. В Карпатах в ночные часы столбик термометра может опуститься до 14 градусов мороза. В северных регионах 29 декабря, в дневные часы, будет от 0 до 5 градусов со знаком минус, временами будет идти снег, на дорогах сохранится гололедица. Синоптики прогнозируют небольшой снег и в центре страны, где сегодня днем температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза.
В восточных областях будет холоднее всего – днем около 5 градусов со знаком минус, ночью – до 7 градусов мороза. В ночные часы ожидается снег, а также усиление ветра. Самая теплая погода сегодня ждет жителей южных областей. Днем столбик термометра может подняться чуть выше нуля градусов, ночью будет от 2 до 7 градусов со знаком минус. По прогнозам Гидрометцентра, днем в южных регионах пройдет мокрый снег.