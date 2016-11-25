Синоптики: в выходные погода будет резко меняться

В субботу и воскресенье, 26 и 27 ноября, погода преподнесет украинцам немало сюрпризов. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра на большей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода.
Синоптики прогнозируют максимальную температуру во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Ужгороде – до 9 градусов со знаком плюс. В центре и на востоке страны будет малооблачная, но прохладная погода. В дневные часы воздух прогреется до 0-2 градусов тепла, ночью ожидается минусовая температура. На юге будет не выше трех градусов со знаком плюс. В воскресенье немного потеплеет, однако в большинстве регионов пройдут дожди. В западных, восточных и центральных областях будет около +5 градусов в дневные часы, в Ужгороде днем примерно 6 градусов тепла.
Сильные дожди и высокую температуру в воскресенье синоптики обещают на юге Украины. Днем столбик термометра поднимется до 7-10 градусов в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, ночью будет от 0 до 3 градусов со знаком плюс. Напомним, что синоптики изменили прогноз – ранее они сообщали, что сегодня и завтра в Украине пройдет мокрый снег.
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