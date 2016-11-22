Синоптики дали новый прогноз: в Украине похолодает

Сегодня и завтра погодные условия в Украине существенно не изменятся, однако 24 ноября в большинстве регионов ожидается похолодание.
Как информирует replyua.net, завтра в Винницкой, Черкасской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют мокрый снег, на крайнем Западе возможен гололед в утренние часы, а на Правобережье – туман. Порывистый ветер, который сегодня наблюдается во многих регионах, завтра начнет уходить из Украины, и синоптики прогнозируют усиление ветра до двадцати метров в секунду только в Приазовье и в Днепропетровской области. Сегодня ночью в некоторых областях температура понизится до 11 градусов мороза. 24 ноября начнется похолодание. Ветер стихнет, но во многих регионах днем будет морозно, также ожидается туман в утренние часы.
В западных регионах ночью будет до -3 градусов, в дневные часы от 4 до 8 градусов со знаком плюс, в Ужгороде синоптики обещают до 13 градусов. На остальной территории днем будет всего от 0 до 5 градусов тепла, ночью – до 6 градусов со знаком минус. 24 ноября в Киеве осадков не будет, днем воздух прогреется до 1-3 градусов тепла.
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