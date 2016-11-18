Мороз и солнце: синоптики рассказали о погоде в выходные дни

В субботу и воскресенье на всей территории Украины погодные условия заметно улучшатся – синоптики не прогнозируют дожди и снег. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 19 и 20 ноября на большей территории Украины ожидается сухая погода, а в некоторых областях будет морозно и солнечно.
В субботу малооблачную погоду синоптики прогнозируют в восточных регионах. В дневные часы воздух прогреется до 4 градусов со знаком плюс, однако ночью будет морозно - до 7 градусов ниже нуля. Теплее всего в субботу будет в западных областях – в Ужгороде столбик термометра может подняться до отметки в 12 градусов. В центральных регионах днем синоптики прогнозируют до 7 градусов тепла.
В воскресенье в южных и восточных областях будет сухо и солнечно, днем около 5 градусов тепла. На западе Гидрометцентр прогнозирует сухую, но облачную погоду. В дневные часы воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. На севере будет холодно, однако осадков не ожидается – в дневные часы от 2 до 5 градусов тепла. 20 ноября в Киеве синоптики прогнозируют облачную и сухую погоду. Днем воздух прогреется до 1-3 градусов со знаком плюс.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter