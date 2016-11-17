валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

В четверг в Украине снова снегопады

В четверг в Украине снова снегопады
17 ноября, в четверг, в большинстве областей Украины ожидаются дожди и снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадки прогнозируются в нескольких областях страны. В Луганской, Черниговской, Сумкой и Полтавской областях пройдет снег, местами сильный, также усилится ветер.

В Одесской области и в западных регионах синоптики прогнозируют дожди, местами со снегом. На остальной территории будет сухая погода. В ночные часы столбик термометра на севере, в центре и на востоке страны будет опускаться до отметки в -5 градусов, в остальных регионах будет чуть теплее – до 1 градуса тепла. В дневные часы температура будет колебаться – от нуля до 4 градусов тепла, и лишь местами на юге синоптики прогнозируют до 5-8 градусов со знаком плюс.

Сегодня в Киеве весь день будет пасмурно, однако осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха будет понижаться до 0 - -4 градусов, сегодня днем температура составит около нуля градусов. Напомним, что 12 и 13 ноября во многих областях Украины прошли мощные снегопады, и спасательные службы до сих пор устраняют последствия непогоды.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Огрызко: Телефонный разговор Трампа с Порошенко подтвердил, что республиканец всерьез займется Украиной
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
26420

Огрызко: Телефонный разговор Трампа с Порошенко подтвердил, что республиканец всерьез займется Украиной

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко проанализировал первый официальный разговор новоизбранного президента США Дональда Трампа з президентом Украины Петром Порошенко. Дипломат уверен,

16 ноя 2016
14859

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи


Свежие новости

Пономарь: время важных новостей из США

В четверг в Украине снова снегопады

У Білорусі намагаються виправдатись перед Україною за свою позицію в ООН

Блогер розповів якими темпами сусід Росії готується до війни

Парубий: 8 декабря – крайний срок, когда страна должна быть с Бюджетом-2017

У Бразилії мітингувальники захопили парламент

Джонні Депп став на захист Олега Сенцова у сміливому проекті

Медведєв озвучив чергову нісенітницю

Гриневич розповіла чого чекати освітянам, науковцям і студентам у 2017 році

Портніков: гризня в Кремлі чи спроба зекономити?

Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

Нусс про розмову Порошенка в Трампа: Україна потрапила до Топ-7 інтересів нової адміністрації президента США

Нусс: чи переможуть гроші Новинського?

В Киеве попытались сорвать концерт Потапа и Насти – есть пострадавшие

Портніков: Путін щойно зізнався у військових злочинах

Сазонов: Тимошенко нарешті догралась

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Солодкі мрії Юлії Тимошенко

Блогер розповів як падають доходи спонсорів терористів

Профсоюзы передумали митинговать

 Новости за день