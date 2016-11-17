В четверг в Украине снова снегопады

17 ноября, в четверг, в большинстве областей Украины ожидаются дожди и снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадки прогнозируются в нескольких областях страны. В Луганской, Черниговской, Сумкой и Полтавской областях пройдет снег, местами сильный, также усилится ветер.
В Одесской области и в западных регионах синоптики прогнозируют дожди, местами со снегом. На остальной территории будет сухая погода. В ночные часы столбик термометра на севере, в центре и на востоке страны будет опускаться до отметки в -5 градусов, в остальных регионах будет чуть теплее – до 1 градуса тепла. В дневные часы температура будет колебаться – от нуля до 4 градусов тепла, и лишь местами на юге синоптики прогнозируют до 5-8 градусов со знаком плюс.
Сегодня в Киеве весь день будет пасмурно, однако осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха будет понижаться до 0 - -4 градусов, сегодня днем температура составит около нуля градусов. Напомним, что 12 и 13 ноября во многих областях Украины прошли мощные снегопады, и спасательные службы до сих пор устраняют последствия непогоды.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter