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Гидрометцентр предупредил о новых погодных сюрпризах

Гидрометцентр предупредил о новых погодных сюрпризах
Синоптики предупреждают о новых погодных неприятностях, которые ожидаются уже завтра, 16 ноября. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра в большинстве регионов Украины ожидаются гололедица и сильный туман. По прогнозам синоптиков, видимость составит от двухсот до пятисот метров.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также предупредили автомобилистов о возможных опасностях на дорогах страны. Синоптики сообщают, что сильный туман и гололед в среду ожидаются во всех центральных, северных и западных областях. Этой ночью также прогнозируются довольно сильные морозы. К примеру, в Одесской области ночная температура может понизиться до -9 градусов, в северных областях будет еще холоднее. Напомним, что только в столичном регионе из-за сильного снегопада за последние дни произошло больше пятисот дорожно-транспортных происшествий.

Что касается прогноза по снегопадам, синоптики уже порадовали – сегодня снежный циклон должен покинуть территорию Украины, однако повышения температуры в ближайшие дни не ожидается, и синоптики прогнозируют повышение температуры на несколько градусов только ближе к выходным.
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