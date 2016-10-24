Синоптики: из-за мощного циклона в Украине похолодает и выпадет снег

Сегодня в Украину пришел еще один мощный циклон, который принес с собой ураганный ветер, однако синоптики уверяют – этот циклон преподнесет много неожиданностей, и уже в ближайшие дни во многих регионах Украине выпадет снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в среду в Украине пройдут дожди, во многих областях преимущественно переходящие в мокрый снег.
Завтра практически все области Украины останутся под влиянием другого антициклона, и только на западе страны погода немного изменится – ожидается незначительное повышение температуры. Пасмурная погода будет сопровождаться ураганным ветром. В среду погода начнет меняться уже во всех областях. В Одесской области, а также в Виннице и во многих западных областях пройдет сильный дождь, на севере страны синоптики также прогнозируют осадки, в основном, в виде мокрого снега.
При этом в среду сохранится и порывистый ветер, в Приазовье и на востоке страны порывы будут достигать 20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов мороза, в дневные часы в Закарпатье и на юге до 12 градусов тепла, в остальных регионах от 1 до 9 градусов со знаком плюс.
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